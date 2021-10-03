Şehit işçiler dualarla uğurlandı

Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı Köyü’nde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçi için tören düzenlendi.

Bingöl’de hastaneden alınan Emrullah Anşin (40) ve Ömer Faruk Kaya’nın (31) cenazeleri, Hükümet Konağı önüne getirildi. Şehit işçilerin Türk Bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu. Şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk’un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için şehirdeki mezarlıklara uğurlandı. Anşin’in 2’si kız, 2’si erkek 4 çocuk babası, Kaya’nın ise yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. AA

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