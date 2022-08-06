Şehit Reşat Ergin dualarla uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, Manisa'nın Gördes ilçesinde ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi ilk olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde Türk bayraklarıyla donatılan babaevine getirildi. "Helallik alınması" sırasında şehidin annesi Gülşah, babası Erhan ve kız kardeşi Fatma Ergin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen baba Erhan Ergin, protokol üyeleri, komşuları ve yetkililerin taziyelerini kabul etti. Gördes'te toprağa verildi Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Naaşın camiden ayrılması sırasında baba Erhan Ergin, oğlunun askerlerin omuzunda taşınan tabutuna elini koyarak bir süre yürüdü. Cenaze aracının geçişi sırasında Ergin, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Cenazeye katılanlar tekbir getirerek, mahalle mezarlığına kadar tabuta eşlik etti. Şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, şehidin, 2013'te sosyal medya sayfasına yazdığı "Bir gün annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım." cümlesi, çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. AA

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