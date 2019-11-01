Şehit Sarıcan duâlarla uğurlandı

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patladığı belirtildi. Patlama sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı. Teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilâk etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı. AA

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