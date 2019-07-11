"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklanacak

11 Temmuz 2019, Perşembe 20:23
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklanacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapmayan tek sanık olan Mustafa Koçak'a savunma yapıp yapmayacağı soruldu.

Cezaevinde kendisine kağıt kalem temin edilmediği için savunmasını hazırlayamadığını belirten Koçak "Kendi paramızla almak istedik ancak bize verilmedi. Geçen hafta 6 gün süre verdiniz bize. Avukatım 10-15 gün süre istemişti. Ciddi iddialarla yargılanıyorum. Savunma hazırlayamadım. Sağlıklı süre için süre talep ediyorum. " dedi.

Açlık grevi başlattığını, bununla ilgili hazırladığı 2 sayfalık yazıyı okumak istediğini anlatan sanık Koçak'a, mahkeme heyeti başkanı, "2 sayfa savunma hazırlasaydın ya. Hep de böyle yapıyorsun." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 22 Mayıs 2019 tarihli duruşmada mütalaa verildiği ve o zamandan bu zamana kadar savunma hazırlanması için yeterli bir süre olduğunu belirterek, sanık Koçak'ın süre talebini reddetti.

Beyanı sorulan sanığın avukatı Ali Şafak da, bu karara itiraz ederek, "Avukat burada figüran değildir. Görevi müvekkiline teknik anlamda hukuki yardımda bulunmaktır. Devlet organları ve mahkemeler, müvekkiline hukuki yardımda bulunabilmesi için avukata tüm bilgi ve belgeleri makul bir süre içinde vermek zorundadır. Bu yapılmazsa Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilgili maddelerini çerçeveletip duvara asmış olursunuz. Sıkıldıkça da okursunuz. Savunma hakkımız elimizden alınmıştır . Bu durum AİHM ve anayasamıza aykırıdır." " ifadelerini kullandı.

Avukat Şafak, süre talebinde bulundu.

Bu talebe ilişkin de ara karar veren heyet, aynı gerekçelerle savunma için süre istenilmesi talebini reddetti. Bu karara tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'in avukatı tepki göstererek, duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti, bu durumu tutanağa geçirdi.

Davaya ilişkin karar verileceğini belirten heyet, sanıklara son sözlerini sordu. Sırasıyla söz alan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, nihai karar verilmek üzere bir süre ara verildi.

AA

Etiketler: Mehmet Selim Kiraz, dava, karar
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Srebrenitsa'da acılar tazelendi

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklanacak

    Münih'te 3 camiye bomba ihbarı

    Türk ve Rus heyetler Ankara'da 'Suriye'yi görüştü

    'Myanmar, Müslümanlar için güvenli değil'

    Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş

    AB Türkiye'ye yapılan maddi desteği 2020'de donduracak

    Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası devam ediyor

    İBB Meclisi otogardaki otoparkları İSPARK'a devretti

    İşte İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler

    520 büyük şehire ilişkin dikkat çeken 'iklim' araştırması

    'Neredeyse her dakika masum bir insanı katlediyorlardı'

    Ankara'da 19 hastane personeli gazdan etkilendi

    İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli daha şehit oldu

    Çin: ABD ile ticaret müzakereleri tekrar başlayacak

    Taksilerde ''kısa mesafe'' sorunu çözüm bekliyor

    Netanyahu'dan tahrik dolu açıklamalar

    3 ile sağanak ve dolu uyarısı!

    Şekerli içeceklere dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güdümlü yargıda “pardon”lar bitmez
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ümmeti parçalama” soruları
    Ahmet BATTAL

    Horozlanan tavuklara dik durmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafiyelerin sözlerine adalet nasıl bina olunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler maldan miras bırakmazlar
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın “çekirdek” olma özelliği
    Genel

    3 ile sağanak ve dolu uyarısı!
    Ali FERŞADOĞLU

    Azrail (as) sevilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.