Şehit Tufan Kansuva'nın cenazesi Sakarya'ya uğurlandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi Sakarya'ya uğurlandı

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehit Tufan Kansuva'nın (39) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duasının ardından helallik istedi. Törene katılan şehidin ailesini Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi tekbirlerle defnedileceği Sakarya'ya uğurlandı. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Tufan Kansuva şehit düşmüş, bir güvenlik korucusu yaralanmıştı. AA

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