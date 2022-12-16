Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz, Bursa'da dualarla uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki babasının evinin önüne getirilen şehit üsteğmen Yavuz'un (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındıktan sonra Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan Duran Camisi'ne götürüldü. Şehidin babası emekli astsubay Sadık Yavuz ile annesi Zerrin ve kardeşi Efe Yavuz, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Tabuta sarılan anne Zerrin Yavuz, "Kahraman oğlum benim. Bana gururun en büyüğünü yaşattın." dedi. Şehit üsteğmenin naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ömerbey Mezarlığı'na defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Aralık'ta terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanan üsteğmen Yavuz, dün Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu. AA

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