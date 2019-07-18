"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şehit Uzman Çavuş Gökçü dualarla uğurlandı

18 Temmuz 2019, Perşembe 15:57
Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü, memleketi Adana'da ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen 24 yaşındaki Gökçü'nün naaşı, hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından şehit Gökçü için Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Fadime, kardeşleri Utku ve Ufuk Gökçü ile yakınları ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Mithat Gökçü ise hastalığı nedeniyle törende yer alamadı.

Şehidin annesi Fadime Gökçü, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına giderek "Allah belanızı versin. Benim çocuğumdan daha kötü olun." diyerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Gökçü'nün naaşı, merkez Sarıçam ilçesindeki Avcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin, yaklaşık iki yıl önce göreve başladığı belirtildi.

Şırnak'ta, 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Gökçü, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu'ndan Rusya ve ABD'ye çağrı

    Adaletin ideolojisi olmaz

    Sudan'da krizi bitirecek adım

    Bakan Turhan'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

    Tek adam rejimi için devre dışı bırakıldım

    ABD'li senatör Schumer: FaceApp FBI tarafından soruşturulsun

    Eren Bülbül, Bedirhan Bebek ve son olarak Ayaz - Nupelda kardeşler ve diğerleri...

    ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımladı

    Şehit Uzman Çavuş Gökçü dualarla uğurlandı

    Hindistan'daki ölü sayısı 109'a yükseldi

    IKBY Meclisi Erbil'deki saldırıyla ilgili komisyon kurdu

    Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 kişi öldü

    Düzce'de 21 kişi daha kurtarıldı

    Çamaşırlardaki deterjan artıklarına dikkat!

    Uzmanlardan ''FaceApp'' uyarısı

    Şırnak Valisi Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı

    NATO'dan Türkiye, F-35 ve S-400 açıklaması

    YKS birincileri hedeflerini açıkladı

    Meteoroloji: Marmara'da sıcaklık artacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistemin bir yılı ve hukuktaki enkaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Torba teklif' kabul edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin kapısını açan anahtar
    M. Latif SALİHOĞLU

    45 günlük sabrın sevabı, feyzi, bereketi...
    Ahmet BATTAL

    Adalete İlyas Doğan katkısı
    Mikail YAPRAK

    Darbeye lânet, hukuka dâvet
    Genel

    Normalleşme fırsatı kaçmasın
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimdeki üzücü tablo
    Genel

    YKS birincileri hedeflerini açıkladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.