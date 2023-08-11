Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Özdemir, Gaziantep'te ebedi yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir’i teselli etti. Törene şehidin babası Bayram Özdemir, kardeşleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, Diyarbakır'da ebedi yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24) için memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde tören düzenlendi. Askeri uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Hani ilçesinin kırsal Çardaklı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada, şehidin cenazesi, Kürtçe ağıtlarla karşılandı. Daha sonra Çardaklı Mahallesi'ndeki cami önünde düzenlenen törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından şehidin naaşı, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında defnedildi. Törene, Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, ebedi yolculuğuna uğurlandı. Altınbaş'ın naaşı, Bala Merkez Camisi'ndeki cuma namazı sonrası, Türk bayraklarıyla donatılan Alparslan Türkeş Bulvarı'na getirildi. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına kondu. Askeri bandonun da eşlik ettiği törende cenaze tekbirlerle mezarlığa götürüldü. Altınbaş'ın canezesi, 2012'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın yanına defnedildi. Cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, milletvekilleri, askeri personel, bürokratlar ile vatandaşlar katıldı. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu dün şehit olmuştu. AA

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