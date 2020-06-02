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3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

02 Haziran 2020, Salı 19:00
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Özcan'ın cenazesi, Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Siirt'ten askeri uçakla Antalya'ya getirilen şehidin cenazesi, konvoyla önce helallik alınması için Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. 

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra, askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak Uncalı Mezarlığı'ndaki musalla taşına konuldu.

 

Cenaze töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlendi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı.

Nikah kıyıp, düğün için pandemi sürecinin bitmesini bekliyorlardı

Bu arada, Aydın'da görev yapan ve kendisi gibi jandarma astsubay olan şehidin eşi Ayça Özcan, kucağından bırakmadığı Celal Özcan'ın fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

Ayça ve Celal Özcan çiftinin 13 Haziran için düğün tarihi aldıkları, Kovid-19 salgını nedeniyle nikah kıyıp pandemi sürecinin bitmesini beklemek için düğünü eylüle erteledikleri öğrenildi.

Şehidin kardeşi Berke Özcan, cenaze törenine ağabeyinin üniformasıyla katılırken, cenazenin toprağa verilmesi sırasında ise anne Ayşe Özcan oğlunun tabutuna sarıldı.

İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi burada bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Üzüntü yaşayan baba Tuncer Özcan, taziyeleri kabul etti.

Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı ilk olarak Stat Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin yakınları, burada Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Aydoğan'ın naaşı, Hükümet Konağı önündeki alana getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte kuzeni şehit polis Emre Horoz'un yanına defnedildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Özlem Akgül, "Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Harun Tüfekçi, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkan Mehmet Tutal ve vatandaşlar katıldı. 

AA

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