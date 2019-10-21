Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

Tel Abyad'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fındık, Mardin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Önek ile Hakkari'de yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Eşkioğlu, ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Önek'in Türk bayrağına sarılı tabutu babaevinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda törenin düzenleneceği Nurdağı Hurşit Camisi önüne getirildi.

Törene şehidin annesi Pakize, babası Ökkeş ve eşi Bahar Önek, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Nurdağı Kaymakam Vekili olan İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Pakize Önek, oğlunun tabutunun getirilişi sırasında "Adı güzel Muhammed'im, canım." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önek'in naaşı, Hurşit Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Muhammed Önek'in bir çocuk babası ve 5 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Piyade er Sezai Eşkioğlu ebedi yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Eşkioğlu'nun (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Bekar olan Eşkioğlu'nun askerlerce top arabasından alınıp cenaze nakil aracına konulan cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

Camideki tören sırasında şehit ailesinin yanına gelerek onları teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Törene, şehit Sezai Eşkioğlu'nun babası Mustafa ve annesi Arzu Eşkioğlu ile yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tel Abyad'da şehit olan asker ebedi yolculuğuna uğurlandı

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık Tokat'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'dan askeri uçakla dün gece Tokat'a getirilen şehit Fındık'ın (22) naaşı, Yeşilyurt ilçesi Kuşcu köyündeki babaevine götürülerek burada helallik alındı. Bu sırada şehidin amcası Mustafa Fındık, "Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun. Biz yanındayız. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yeğenimin yerine." diyerek ağıt yaktı.

"Ağlayarak o kalleşleri sevindirmeyin yavrum, onlar kalleş. Neden ağlıyorsunuz? Şehit olmuş benim torunum ne mutlu." diyen dede Duran Fındık ise aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi daha sonra köy meydanına getirildi.

Cenaze törenine katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin tarım işçisi babası İsmail, annesi Özgül Fındık ile 3 kız kardeşi gözyaşı döktü.

Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre askerler ve vatandaşların omzunda taşınan şehidin naaşı, Kuşculu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.