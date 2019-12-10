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10 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz...

10 Aralık 2019, Salı 15:47
Şırnak'ta teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik ve Kemal Sayar ile Bingöl'de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Halil Ulaş Yıldırım ebedi yolculuklarına uğurlanıyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) Türk bayrağına sarılı naaşının, Orta Mahallesi Lale Sokak'taki evine getirilişi sırasında, vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şehit Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.

Duaların okunması ve helalliğin alınmasının ardından cenaze aracı, şehidin naaşını Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personeli de şehit Çevik'in evine geldi. 

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 

Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar ebedi yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin dün akşam ilçeye getirilen naaşı, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gidirli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Osman Kaymak, koluna girdikleri şehit babası Mehmet Sayar'ı teselli etti.

Şehidin eşi Sennur ile çocukları 11 yaşındaki Yağız ve 12 yaşındaki İdil Sayar da tabutun başında gözyaşı döktü.

Helallik alınmasından sonra şehit Sayar'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Annesi 2005 yılında vefat eden ve 4 kardeşi bulunan şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım ebedi yolculuğuna uğurlandı 

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Halil Ulaş Yıldırım (29) için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, cami avlusunda bekleyen şehidin babası Hasan ve annesi Emine Yıldırım ile akrabalarına taziyelerini iletti. 

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü. Yıldırım'ın cenazesini şehitliğe götürülüşü sırasında kardeşi, asker selamıyla uğurladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

AA

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