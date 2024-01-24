Selahaddin Vatansever'i andık

Uzun yıllar gazetemizin arşiv sorumluluğunu üstlenen Selahaddin Vatansever, vefatının üçüncü yılında dualarla yad edildi.

22 Ocak 2021 tarihinde vefat eden Vatansever, 23 Ocak 2021’de istanbul’da Topkapı Mezarlığı’na defnedilmişti. Selahaddin Vatansever, gençlik yıllarında tanıdığı Risale-i Nur’a sahip çıkmış ve bu uğurda cezaevine de girmişti. Uzun yıllar Yeni Asya’da çalışan Vatansever, son yıllarında gazetemizin arşiv bölümünde görevliydi. Vatansever, her zaman hizmetin bir ucundan tutma gayreti içinde oldu. Yeni Asya ailesinin iddiasız, mütevazı, samimi ve istikamet timsali bir mensubu ve isimsiz kahramanlarından biriydi. Mekanı Cennet olsun. İstanbul - Sedat Serdar

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