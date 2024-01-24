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24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Selahaddin Vatansever'i andık

24 Ocak 2024, Çarşamba 10:11
Uzun yıllar gazetemizin arşiv sorumluluğunu üstlenen Selahaddin Vatansever, vefatının üçüncü yılında dualarla yad edildi.

22 Ocak 2021 tarihinde vefat eden Vatansever, 23 Ocak 2021’de istanbul’da Topkapı Mezarlığı’na defnedilmişti. Selahaddin Vatansever, gençlik yıllarında tanıdığı Risale-i Nur’a sahip çıkmış ve bu uğurda cezaevine de girmişti.

Uzun yıllar Yeni Asya’da çalışan Vatansever, son yıllarında gazetemizin arşiv bölümünde görevliydi. Vatansever, her zaman hizmetin bir ucundan tutma gayreti içinde oldu. Yeni Asya ailesinin iddiasız, mütevazı, samimi ve istikamet timsali bir mensubu ve isimsiz kahramanlarından biriydi. Mekanı Cennet olsun.

İstanbul - Sedat Serdar

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  • Hüseyin İlhan

    24.1.2024 11:25:16

    Cenab-ı Hakk CC merhum ağabey ve ebedi hayata göçeden başta aziz üstadımız olmak üzere cemi cümlesine gani gani rahmet eylesin.Kabirlerini pürnur,makamlarını cennet-i ala eylesin.

  • Said Yüksekdağ

    24.1.2024 10:40:52

    Rabbim gani gani rahmet eylesin. Âmin.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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