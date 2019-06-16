Sertel: Gazeteler kapısına kilit vurur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yargı Reformu paketiyle resmî ilân statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının kaldırılacak olmasını eleştirdi.

Sertel, “Ekonomik kriz nedeniyle bugün ayakta kalma mücadelesi veren yerel basının tutunacak tek dalı olan resmi ilanlar da budanmak isteniyor. Yazılı basınla ilgili bu teklif yasalaşırsa gazeteler kapısına kilit vuracak, işsizler ordusuna yüzlerce kişi daha katılacak” dedi. İcra-iflas ilanlarının resmi ilanlar içinde yüzde 50’den fazla bir pay aldığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yargı Reformu paketiyle icra-iflâs ilânlarının gazetelerde yayınlama zorunluluğunun kaldırılmasının yerel basın için ‘öldürücü darbe’ olacağını söyledi. Sertel, “Yerel medya başta olmak üzere Türkiye’de basın, ayakta kalmak için olağan üstü bir çaba harcıyor. Ben bu kararları çıkaranlara sormak istiyorum: Medyanın ortadan kaldırılmasını mı istiyorlar? Yani gazetelere ve çalışanlarına kötülük yapmayı ne zaman durduracaklar? Tüm geliri halk olan ve halktan aldığı vergilerle, bandrol ücretleri ile TRT, gibi kurumlara trilyonlar hatta katrilyonlar akıtan devlet, yerel medyanın gelirlerini kısarken acaba tek sesli bir yapının Türkiye’de hakim olması hedefine mi ulaşmak istiyor” diye konuştu.