Sessizlerin sesi

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET ALİ KULAT - MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı

Beslendiği Risale-i Nur’un cesur müellifinin “Kafirler için yaşasın cehennem!” mesajını her zaman ve zeminde büyük bir cesaretle haykıran gazetedir Yeni Asya...

Ferd, aile ve toplumun sesi, soluğu olması gereken çok sesli medyanın sesinin tek sese indirgendiği bir zamanda sessizlere ses olan Yeni Asya Gazetesi tarihi bir misyon eda etmektedir.

Yeni Asya Gazetesi yüklendiği misyonu itibarıyla gücün yanında olma tercihi yerine haklının yanında, mazlumun ve mağdurun yanında yer almaktadır. Durduğu yer gerektiğinde muktedirlerin karşısında olmaktır. Bu zor engebeli çileli bir yoldur.

Bedelini ödeye ödeye büyüyen bir gazetedir Yeni Asya. Derdi traj değil hakkın müdafaasıdir.

Kimsesizlere kimse olma hassasiyeti ile mücadelesine devam eden Yeni Asya’nın 54. Yaşını kutluyorum. Rabbim Haktan ve hakikatten ayırmasın.

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi