‘Sevkiyat kuşatma altındaki askerleri kurtarmak için’

Gazeteci Murat Yetkin, Suriye konusunda son haftaların en kritik konu başlığı olan İdlib’e ilişkin gelişmeleri analiz etti.

Yetkin kişisel web sitesindeki ‘Suriye: İdlib bir yana, asker nasıl dönecek?’ başlıklı yazısında, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarının durumu ve yoğun askeri sevkiyatın anlamını ele aldı. Yetkin’in yazısından bir bölüm şöyle: “Hükümet yanlısı medyadaki bütün ham hamasete karşın, Türk askerinin Suriye toprağına Esad rejimine ders vermek için girdiğini söylemek zor. Zaten hava sahası kontrolü olmadıkça herhangi bir kapsamlı harekât yürütmenin imkânı yok. Sekiz şehitle sonuçlanan saldırıya cevap verilirken de Ankara Türk F-16’larının Suriye hava sahasını ihlâl etmediğini özellikle duyurmuştu. Cerablus ve Afrin harekâtlarının Rusya’nın hava saldırısı olmayacağı garantisi altında yapılabildiğini unutmamak gerekiyor. Geriye kalan ihtimallerden en güçlü olanı bu sevkiyatın, kuşatma altındaki askerleri daha fazla şehit vermeden o gözlem noktalarından kurtarıp, Türk sınırına daha yakın konumlara çekme hedefiyle yapılıyor olması.”

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