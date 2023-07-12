Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni vefat etti

Adıyaman-Kahta-Menzil’de bulunan Nakşibendi Tarikatının Menzil Cemaati kolunun Şeyhi Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni (Abdulbaki Erol) tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Allah-u Teala Merhum Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni'ye rahmet eylesin, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni kimdir? Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni (Abdulbaki Erol), 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğdu. Babası Merhum Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Adıyaman, Siirt ve Van'da Dini eğitim ve Arapça eğitimi aldı. Babasının vefatından sonra, Menzil cemaatinin Şeyhi olan olan abisi Şeyh Muhammed Raşid Erol'un 22 Ekim 1993 tarihinde vefatı ile Nakşibendi Tarikatının Menzil kolunun Şeyhi oldu. Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni'nin (Abdulbaki Erol) yedi çocuğu bulunmaktadır. ABDULBAKİ EROL NEDEN VEFAT ETTİ? Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. 74 yaşındaki Erol, 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında vefat etti. Haberi alan talebeleri ve sevenleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni'nin cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

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