SGK’ya OHAL sorusu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’larıyla işten çıkışlara uygulanan SGK kodları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde “SGK’nın OHAL işlemleriyle bağlantılı kodlama sistemine son verilecek midir?” diye sordu.

Yeneroğlu önergesinde şu soruları yöneltti: “‘Kod-36: KHK ile işyerinin kapatılması’ kodu iptal edilerek bu kodun uygulandığı kişiler Kod-17: İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması koduna aktarılacak mıdır? ‘Kod-37: KHK ile kamu görevinden çıkarılma’ kodu iptal edilerek bu kodun uygulandığı kişiler Kod-31: İşçinin kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında işten çıkarılması koduna aktarılacak mıdır?” Ankara – Ahmet Terzi

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