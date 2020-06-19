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20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Siberay kuruldu

19 Haziran 2020, Cuma 17:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde ‘Siberay’ isimli yeni bir birimin kurulduğunu açıkladı.

Sputnik’deki habere göre Soylu, siber suçlara ve alınan önlemlere ilişkin yeni adımların atıldığını söyledi. Soylu, Siberay’la ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Size şimdi bir yenilikten daha bahsedeceğim. Hani bizim Kızılay’ımız var, Yeşilay’ımız var, onların her birinin çok önemli etkinlikleri var, şimdi Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Siber Suçlar dairemizin içerisinde Siberay diye, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatıyor. Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler.  Milletimiz rahat olsun, hakaretle karşı karşıya kaldıklarında, sanal alemde iftiralarla karşı karşıya kaldıklarında, dolandırıldıklarında 112 155 156’yı aradıklarında, emin olmalarını isteriz, ne olursa olsun eğer yurt içindeyse bulmama ihtimalimiz söz konusu değildir.

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