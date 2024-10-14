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14 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Şimşek “Yeni vergi yok” demişti

14 Ekim 2024, Pazartesi 01:59
ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam Haftalık Ekonomi Analizi’nde son vergi paketi özelinde Türkiye'nin ekonomi gündemini değerlendirdi.

“Yılda 80 milyar gelir sağlamak üzere; 100 bin TL’lik üzerine limiti olan kredi kartlarından yıllık 750 TL katkı payı alınması, tapu harçlarından ek katkı, noter işlemlerinden ek katkı, gibi birçok kalemde, ek vergi öngören bir kanun taslağı TBMM’ye sunuldu. Ancak bu vergi paketinin kesinlikle bütçe ile ilgisi yok. Çünkü bu paketle gelecek paraların hepsinin savunma sanayi fonu kaynaklarını artırmak için kullanılması öngörülüyor. Bakan Şimşek, daha bir ay önce, vatandaşın vergilerini yükseltecek yeni vergi gelmeyeceğini söylemişti. Bu paket Bakan Şimşek’in bu sözünü de, aradan kısa süre geçmişken, yalanlamış oldu. Bu vergi taslağının Bakan Şimşek için de sürpriz olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, zaten bu düzenlemeden bütçeye tek kuruş girmeyeceğini, gelen paraların tümünün savunma fonuna gideceğini açıkladı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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