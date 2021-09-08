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8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sınıflar kalabalık tedbirler yetersiz

08 Eylül 2021, Çarşamba 00:15
Bir buçuk yıllık pandemi kesintisinin ardından 18 milyon öğrenci yüz yüze eğitim için okullarına döndü. ama durum iç açıcı değil.

BİR SINIFTA 40 ÖĞRENCİ

Eğitim öğretim yılının ilk günü okullardaki eksiklik ve sıkıntılar hemen kendini gösterdi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin ilk şikâyeti sınıfların kalabalık olması. Çoğu yerde bir sınıfta 40 öğrenci var. Sağlık tedbirleri de yeterli değil.

HİÇBİR TEDBİR YOK

Veli-Der İzmir Şube Başkanı Kalafat: “Eskiye döneceğiz gibi duruyor. Sanki bu ülkede pandemi yokmuş ve herşey normalmiş gibi bir hava esiyor. Okullarda hiçbir tedbir alınmamış. Çocuklar üst üste eğitim görüyor.”

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Sınıflar kalabalık, tedbirler yetersiz

Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat “Hijyen adına bir tane dezenfektan bir tane de maske kutusu koyuyorlar bu kadar. Çocuklar üst üste eğitim görüyor” dedi.

Bir buçuk yıl süren pandemi sürecinin ardından dün itibariyle 18 milyon öğrenci okullarına geri döndü. Eğitim öğretim yılının ilk gününün ardından okullarda yaşanan eksikler ve sıkıntılar da belirginleşmeye başladı. Öğrenciler okulun ilk gününde yaşananları Gazete Duvar’a anlattı. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde lise son sınıf öğrencisi olan Ceren, “Her katta dezenfektan var ama 43 kişilik sınıfta dip dibe eğitim görüyoruz. Sınıfta tek bir cam var” dedi. Okulda hijyen kurallarına uyulmaya çalışıldığını ancak öğrencilerin kalabalık sınıflarda eğitim görmesinin virüsün yayılmasında etkili olabileceğini söyleyen Lise Öğrencisi Sude, “Hijyen ve sosyal mesafe açısından hocalarımız dikkatli. Koridorlarda çok fazla bulunmamamız gerektiği konusunda uyarıyorlar. Koridorlarda dezenfektan bulunuyor. Ancak mevcudumuz bin 100 kişi. Sınıflarımız 40 kişilik. Bir sınıfımızda ise 48 kişi aynı anda eğitim görüyor” bilgisini aktardı.

DURUM ÇOK VAHİM

Veli- Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, okullarla ilgili çok fazla şikâyet aldıklarını belirterek, tüm hazırlıkların tamamlandığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kalafat, şunları söyledi: “Tuvaletler temiz değil. Hijyen adına bir tane dezenfektan bir tane de maske kutusu koyuyorlar bu kadar. Ama çocuklar üst üste eğitim görüyor. Sınıflar havalandırılamıyor. Günde 7 saat ders yapan okullar var. Beş dakikalık teneffüslerde sınıfı ne kadar havalandırabilirsiniz ki? Eskiye döneceğiz gibi duruyor. Sanki bir buçuk yıl önce bu ülkede pandemi yokmuş ve her şey normalmiş gibi bir hava esiyor. Okullarda hiçbir tedbir alınmamış. Yeterli eğitim personeli yok, yeterli hizmetli personeli de yok. Durum çok vahim. Bu gidişle örgün eğitimin sürdürülebilirliğine dair hiçbir inancımız kalmadı.”

Aşı ve PCR dayatmasına sessiz kalmayacağız

Eğitim Bir-Sen, aşı ve PCR test sonuçlarını paylaşmak istemeyen eğitim çalışanlarının disiplin soruşturması, idari para cezası gibi yaptırımlara tabi tutulması söz konusu olursa üyelerine hukuki destek vereceğini duyurdu. Eğitim Bir-Sen, eğitim çalışanlarına aşı ve PCR testinin zorunlu tutulamayacağını belirterek, “Anayasal ve yasal haklarını kullanarak rızaları olmaksızın tıbbî müdahaleye tabi tutulmak istemeyen, özel nitelikli kişisel veri olan aşı ve PCR test sonuçlarını paylaşmak istemeyen eğitim çalışanlarının, bu nedenle disiplin soruşturması/cezası veya idarî para cezası yaptırımına tabi tutulmaları, hukuk devleti ilkesinin ve kanunların apaçık ihlâlini teşkil edecektir. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu süreçte bu türden hukuka ve kanuna aykırı yaptırımlara tabi tutulan/tutulmaya kalkışılan üyelerimizin yanında olarak gerekli her türlü hukuki desteği verecek; hukuksuzluğun bir oldubittiyle kural haline getirilmesine sessiz kalmayacağız” açıklaması yaptı. Ankara – Recep Gören

 

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