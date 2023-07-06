Sisi geliyor

Türkiye ve Mısır arasında karşılıklı büyükelçilerin atanmasından sonra Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin 27 Temmuz’da Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 27 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Habere göre Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Sisi, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeleri ele alacak. Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır’ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdiği belirtilmişti. Haber Merkezi

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