"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Sistem çalışmıyor

03 Ocak 2020, Cuma 01:20
Anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili “Sistem hiç de rasyonel işlemiyor. Sistemde daha ilk günden itibaren pek çok fahiş hukukî hatalar yapıldı” dedi.

Anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler, anayasa.gen.tr’de yayınlanan makalesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulama açısından değerlendirdi. Makalesini Twitter hesabından “Kişiye özel düzenleme iddialarının olmaması gerekir... Ne kadar kötü olursa olsunlar, kanun ve kararnamelere saygı duyulur; çünkü onlar geneldir. Kanun ve kararnamelerin genelliği ilkesi zedelenirse, Türkiye’de hukuka saygı sona erer; haberiniz olsun!” notuyla paylaşan Gözler, makalesinde “Sistem hiç de rasyonel işlemiyor. Sistemde daha ilk günden itibaren pek çok fahiş hukukî hatalar yapıldı. Sistem hiç de istikrarlı değil. Sistemde çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hemen arkasından tekrar değiştiriliyor, tekrar tekrar düzeltiliyor. Daha da önemlisi sistem hiç de iddia edildiği gibi hızlı bir şekilde çalışmıyor. Cumhurbaşkanı, çıkarması gereken kararları, bunlar için öngörülen süreler içinde çıkaramıyor. Kararların çıkmasında gecikme yaşanıyor. Hatta hiç çıkarılmayan kararlar var” ifadelerini kullandı.

İdare hukukunun temel prensiplerini bilmiyorlar mı?

“ Hukukî hataların sebebi söz konusu hukukî işlemleri hazırlayan bürokratların yeterli idare hukuku bilgisine sahip olmamasından kaynaklanıyor” diyen Gözler makalesinde şu ifadelere yer verdi: “…1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni hazırlayanların idare hukukunun temel konularından birisi olan kamu tüzel kişiliği konusunu ve keza hiyerarşi ile vesayet kavramları arasındaki farkı bilip bilmedikleri hususu şüpheli (…) Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi uygulamaya gireli beri, anayasa ve idare hukukçuları olarak bizler, her gün, içinden çıkamadığımız, bazen anlayamadığımız, idare hukukunda nereye koyacağımızı şaşırdığımız yığınla uygulamayla karşılaşıyoruz. Bunlar hep idare hukukunun temel ilkeleriyle çatışıyor. Dönüp dolaşıp şu soruyu sormak zorunda kalıyoruz: Bu düzenlemeleri yapanlar, acaba idare hukukunun temel prensiplerini bilmiyorlar mı?...”

‘Kendi koyduğunuz kurallara kendiniz uyunuz’

“….Bu makalede rektörlerin imam hatip mezunu olmaları, bilimsel yayın sayılarının düşük olması değil, geç atanmaları eleştirilmiyor. Rektörler hangi siyasal eğilimden olursa olsun, bilimsel olarak ne kadar yetersiz olursa olsun, zamanında atanmalıdır. Bu çok zor bir şey midir? Öğrenim ücretlerinin Kanunun öngördüğü gibi her yıl en geç Haziran ayında belirlenmelidir. Bunu yapmak o kadar zor mu? (…) Devletimiz için en kötü şey, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi değil, bu kötü sistemin dahi hiç veya zamanında işletilmemesidir. Kaldırılıncaya kadar bu sistemin etkili bir şekilde çalıştırılması gerekir (…) Kendi koyduğunuz bu kurallara uymayacaksanız neden bu kuralları koydunuz? Bu kuralları koyan sizlersiniz. Kendi koyduğunuz kurallara kendiniz uyunuz!”

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'den ders almadık mı?

    Sistem çalışmıyor

    962 tekliften 28’i yasalaştı

    Poşet kâr kapısı oldu

    Görenek belası

    Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 bölgesinde iki asker şehit oldu

    Kontrollü gerilim

    TBMM'de kabul edilen tezkereye ilişkin Libya'dan açıklama

    Üç bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Libya tezkeresi kabul edildi: TBMM'deki olağanüstü toplantıdan detaylar...

    5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

    Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

    Türkiye'nin en rekabetçi şehirleri belli oldu

    2019'da 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    Pakistan: Keşmir'de hayat normale dönmedi

    'Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz'

    Mobilyada KDV yüzde 8'e düşürüldü

    200-250 bin mülteci sınırımıza ilerliyor

    TOGG: Resmi açıklamalar takip edilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kavala ve Wikipedia
    M. Latif SALİHOĞLU

    Libya’ya giderken 12 Ada’dan olduk
    Ahmet BATTAL

    Spelunka kâşiflerine adalet
    Genel

    Suriye'den ders almadık mı?
    Genel

    Poşet kâr kapısı oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sistem çalışmıyor
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımı iman esaslarına vakfettim
    Rifat OKYAY

    Ve buna mecburuz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ben” değil, “Biz” diyebiliyor muyuz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.