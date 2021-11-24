Sistem faize çalışıyor

Saadet Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları ile ilgili, “Dünyada faiz oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. Özellikle ekonomik şartların son derece müsait olduğu zamanlarda dahi faiz oranları çok yüksek olmuştur. Sistemin kendisi faize çalışmaktadır, dolayısıyla nas merkezli bir değerlendirme yapıp da sistemin faize dayalı bir şekilde çalıştığını kamufle etmenin de hiç gereği yoktur” dedi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın da bu konuda itirazları var. AKP’den önceki 18 yılda 247 milyar doların faize gittiğini belirten Dikbaşır, “AK Parti’nin 18 yılında ise 494 milyar dolar faiz verdik. Neredeyse iki katı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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