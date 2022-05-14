Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

Canan Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 11 ay 20 günlük cezasının Yargıtay tarafından onanmasına ve siyaset yasağı getirilmesine siyasetin yargı eliyle dizayn edilemeyeceği tepkisi verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Yargıtay’ın üç davadan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük cezasını onaması ve siyaset yasağı getirmesine siyasetten sert tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘‘Her birlikte, bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi. Vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Ve Türkiye’yi zulüm ve zalimden kurtaracağız. Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. En karanlık anın, şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz dedi. Kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu partisinin vekillerine, “İktidar kaos istiyor, onların beklentilerinin tarafı olmayacağız. İktidarı demokrasiyle sandıkta göndereceğiz” dediği kaydedildi.

Demokratik siyaset hedef alındı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yargı, Sayın Kaftancıoğlu kararı ile demokratik siyaseti hedeflemiştir. Siyasete gözdağı vererek, seçim sürecini etkilemek isteyenleri uyarıyorum: 90’ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise, “İktidar demokratik siyaset alanını yargı eliyle dizayn etmeye devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen bu karar hukuki değil siyasidir. Bütün baskı ve hukuksuzluklara rağmen adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz” tepkisini gösterdi.

Çok yanlış bir karar

Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararına bir tepki de AKP’nin kurucu kadrosu arasında yer alan Hüseyin Çelik’ten geldi. Çelik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur” dedi.

Hukuk haktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında onanan Yargıtay kararı hakkında “Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Kaftancıoğlu’na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir” ifadelerini kullandı.

O sandık gelecek, bu vesayet bitecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz. O sandık gelecek, bu vesayet bitecek” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’yi ‘gücü eline geçirenin muhaliflerinin celladı olduğu’ çıkmaz sokaktan hep birlikte çıkaracağız! Başından sonuna siyasetin direktifiyle işleyen yargı süreciyle verilen ceza nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Adalet bir gün herkese lâzım olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından Canan Kaftancıoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! “Adalet bir gün herkese lazım olur” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA