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3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Siyaset yargıya müdahale etmemeli

03 Şubat 2025, Pazartesi 01:17
Kültür ve Turizm eski Bakanlarından hukukçu Ertuğrul Günay, “İktidar ve muhalefet sözcülerinin hukukun yansız ve doğru işlemesini talep etmek yerine ‘avukatlık’ ve ‘savcılığa’ soyunmaları, işi büsbütün siyasallaştırdı” dedi.

Siyasetin müdahalesi devletin temelini çürütür

Ertuğrul Günay, konuyu değerlendirdiği yazısında şöyle dedi: “Hukuk devletin temelidir. Hukukun uygulanmasında siyasetin ayrımcı müdahaleleri devletin temelini çürütür; halkın devlete güveni, birlikte yaşama bilinci ve adalet duygusu zedelenir. Topluma ve devlete yapılabilecek en büyük kötülük budur.”

SİYASETİN HUKUKA VERDİĞİ ZARAR

Günay şöyle devam etti: “(AKP) Ancak bütün bu süreçte hukukla ilişkisini, bir hukuk devletinde olması gereken doğrultu ve kurumsallıkta sürdüremedi. İlk yıllarda yerleşik hukuk organ ve kurumlarının, neredeyse iktidarın yetkisini paylaşmaya dönük karar ve tutumları, karşı mevzilenme ve bu alanda güçlü olmak için olmadık iş birlikleri aramak gibi sakıncalı bir zihin altının yerleşmesine zemin hazırladı.”

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Siyaset, yargıya müdahale etmemeli

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, “Hukukun uygulanmasında siyasetin ayrımcı müdahaleleri devletin temelini çürütür” dedi.

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, Karar’da “Siyasetin hukuka müdahalesi devletin temelini çürütür” başlıklı bir yazı yazdı.

Günay yazısında AKP’nin iktidarda 22. yılını doldurduğunu hatırlatarak, 2008 yılında AKP’ye açılan kapatma davası sonrası kırılma yaşandığını söyledi. Günay, “Bu talihsiz süreçte, iktidar ve muhalefet sözcülerinin bu tür toptancı yargılamalara karşı, salt hukukun yansız ve doğru işlemesini talep etmek yerine ‘avukatlık’ ve ‘savcılığa’ soyunmaları, işi büsbütün siyasallaştırdı. Savcılara verilen zırhlı arabalar, onları görevini yapan hukukçular değil de sanki ülkeyi kurtaran kahramanlar düzeyine çıkaran yanlı ve abartılı söylemler, iktidarı bu davaların iddiacısı, müdahili tarafı konumuna taşıdı. Davalar sanıkları, olayları ve hukuki gereklilikleri aşarak iktidar ve muhalefet arasında siyasi bir çekişme nedenine, bilek güreşine dönüştü” ifadelerini kullandı.

Hukuk devletin temelidir

“Devlete yapılacak en büyük kötülük hukukun işleyişine siyasetin ayrımcı müdahalelerde bulunmasıdır” diyen Günay, “Hukuk devletin temelidir, devlet meşruluğunu hukuktan alır. Siyasetin müdahaleleri hukuku ve bu yoldan devleti çürütür. Sonuçta devletin meşruiyet temeli, halkın devlete güveni, birlikte yaşama iradesi ve adalet duygusu zedelenir. Kötülük budur. 2024 yılı sona erdi. Yaşananlardan ibret almamış gibiyiz. 2009’da ifade ettiğim kaygıları taşıyorum. Gele gele yine 12 Mart benzeri günlere geldik. Darbeyle, darbe girişimiyle, terörle mücadele diye başladık; aydınları, okur yazarları, düşünen, konuşan, itiraz eden insanları susturmak, neredeyse tüm toplumu korkutmak hırs ve hevesiyle devam ediyoruz. Sonuçsuz ve kabına zarar veren bir çaba. Nasihati anlamak için, bize daha kaç musibet gerekiyor?” şeklinde yazdı.

Haber Merkezi

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