Siyasete seviye ve üslup uyarısı

SİYASETTEKİ SERT VE KIŞKIRTICI ÜSLUP, HALKIN GÜNDEMİNDE OLAN ASIL PROBLEMLERİ PERDELİYOR VE SİYASETE GÜVENİ DE YOK EDİYOR.

BİRİLERİNİ PARLATMAT İÇİN Mİ?

Milletin enflasyon, pahalılık, eğitim ve sağlık gibi pek çok krizle karşı karşıya olduğu bir zamanda bazı siyasetçilerin tahrik edici üslubu ve karşıtlarının 'düello' anlamına gelecek tavırlar sergilemesi; "Acaba maksat gündemi değiştirip, milleti gereksiz tartışmalarla meşgul etmek, asıl problemleri unutturmak ve bazı siyasî yapılanmaları parlatmaya dönük hareketler midir?" sorusunu akla getiriyor. Siyasette daha önce görülmemiş bu seviyesizliğin Türkiye'ye zarar verdiğine dikkat çekiliyor.

AKL-I SELİME DAVET ŞART

Eski bakanlardan Ertuğrul Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Siyasetin dilinin böyle kaba, toplum için kötü örnek ve tehlikeli olduğu bu ortamda; tarafları akl-ı selime davet ‘edebilecek’ bir makamın olmaması; ‘tarafsız ve partiler üstü’ Cumhurbaşkanının önem ve aciliyetini anlamaya yetmiyorsa, gerçekten beka sorunumuz olabilir demektir" diye yazdı. Eski ve yeni bazı siyasetçiler de bu tehlikeli tırmanışa dikkat çekerek âkil insanları konuya müdahil olmaya çağırdılar.