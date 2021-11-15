Siyasette gündem helalleşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “helalleşme” çağrısı muhalefet partileri tarafından büyük destek görüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “helâlleşme” çağrısında bulundu. Kııçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helâlleşmeye ihtiyacı var. Helâlleşmek geçmişi değiştirmez, ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helâlleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım...” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısına muhalefet partilerinin siyasilerinden destek geldi.

Helalleşme ile kutuplaşmayı kırıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi: “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun inandığı bir şey var başkalarının acılarını anlamadan birlik beraberliği inşa edemezsiniz. Türkiye’nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacımız var. Bizi kutuplaştıran bir iktidar var. Biz bu helâlleşme ile bunu kırıyoruz. Cumhuriyetimizin 1. yüzyılını tamamlıyoruz. Ancak demokrasi ile taçlandıramadık. Başkalarının acılarını görmeden toplumsal barışı sağlayamayız. Farklılıklarımız bir zenginliktir. Demokrasinin öznesi insandır.

Normalleşip toplumsal barışı sağlamak zorundayız. Onun için bu barış mesajı helalleşme çok önemlidir. Siyasî partiler topluma hizmet için iktidardadır ya da muhalefet ederler. Farklılıklarımızla bir arada olacağız.”

Hukukun üstünlüğünü hâkim kılalım

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Helâlleşme çok çok önemli bir başlık. Toplumumuzda özeleştiri kültürü çok zayıf. Helalleşme bir uzlaşma kültürünün kapısını aralamak anlamında bir Ana muhalefet partisi liderinden gelmesi çok önemli. Yaralı toplumsal kesimi ararsanız her yerde var. Eteği kısa diye ya da başörtülü diye acılar yaşayan birçok insan var. Helâlleşmenin önü açmak lâzım. Biz insanların farklılıklarını kabul etmeliyiz. Bugün en önemli mesele cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılma meselesidir. Biz yeni bir pencere açalım. Hukukun üstünlüğünü hâkim kılalım. Helâlleşmek için detaya inmek gerekiyor. karşılıklı olarak acılarımız dinlemek gerekiyor. Madımak’ı Sivas’ı Diyarbakır’ı dinlemek gerekiyor. Bu acıların temelinde otoriter devlet anlayışı yatıyor. Bu sorunu iliklerimize kadar hissediyoruz” dedi.

Makul siyaset kazanacak

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’na destek vererek, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu inisiyatifini, kabuk bağlamış yaraları deşerek, husûmeti körükleyerek negatif siyaset anlayışıyla siyasî rant elde edeceğini zanneden AKP zihniyeti karşısında çok değerli buluyorum” dedi. Uysal, “Makul siyaset kazacak, Türkiye kazanacak!” diye ekledi. Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, “Ülkenin bir hemhal olamaya ve helalleşmeye ihtiyacı var. kendi yerimizi terk etmeden diğer kesimleri anlamaya ihtiyacımız var. Bu çalışma 84. milyon için yapılan bir çalışma. Bu çalışma iktidarı devirelim diye yapılan bir çalışma değil. Bu çalışma iktidar partisine oy verenlerin endişelerini de gören bir çalışma. 2. yüzyıla hazırlanıyorsak herkes karşısındakine yaptığı haksızlıkları düşünürsek helalleşmiş oluruz.”

ÇOK ÖNEMLİ BİR KAVRAM

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “Helâlleşme çok önemli bir kavram kim kiminle helâlleşecek dersek önce siyasî partiler birbiri ile helalleşmeli. İkincisi değişik toplum kesimleri birbiriyle helâlleşmeli. Toplumda samimî bir helâlleşmeye ihtiyacı var. Gücü adaletle yönetirseniz adalet hâkim olur ancak AK Parti’ye devşirmeler hakim oldu. Biz siyasetçinin ahlâklı olması için yasa çıkarmak istedik. Birileri bu yasayı çıkartırsanız sokakta ilçe başkanı bulamazsınız dediler” ifadelerini kullandı.