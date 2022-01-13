Şok intiharın sebebi umutsuzluk

Tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharı iyi analiz edilmeli; ideolojik saptırma ve çarpıtmalarla istismar edilmemeli.

“ATEİST OLDUM, DİNDEN ÇIKTIM”

Enes Kara bir inanç krizine girmiş. “Ateist oldum, dinden çıktım” diyor. Sorularına muhataplarından ikna edici cevaplar alamadığını belirtiyor. Belli ki, ailesi ve çevresiyle ciddi bir iletişim sorunu yaşamış. Onu anlayan birileri karşısına çıkmamış.

FATURA CEMAATLERE ÇIKARILAMAZ

Enes’in yürek yakıcı intiharını yorumlarken, onun intihar öncesi paylaşımlarındaki bu çok karamsar ve umutsuz tabloyu da sorgulamak gerekirken bayat ezberlere dayalı fanatik önyargılarla faturanın cemaatlere yüklenmesi olacak şey değil.

“KİMSE GELECEĞE UMUTLA BAKAMIYOR”

İçine girdiği psikoloji, başarısını da olumsuz etkilemiş. “Alâkam yok tıpa. Notlarım berbat. Kimse geleceğe umutla bakamıyor. Çabalarının karşılığını, Türkiye’nin süper güç olduğunu söyleyip duran aptal insanlar oldukça asla alamayacaksın” diyor.

OHAL İNTİHARLARINDAN NE HABER?

Bu intihar yeni algı ve linç operasyonları için kullanılırken, 15-20 Temmuz sürecindeki hukuksuzlukların cezaevlerinde ve dışarıda yol açtığı, her biri ayrı bir insanlık faciası olan yüzlerce intihar olayının örtbas edilmesi de kabul edilemez.

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