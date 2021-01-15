"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Sokak kısıtlaması başladı

15 Ocak 2021, Cuma 21:33
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde son 24 saat

    Sokak kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 8 bin vaka ve 169 vefat gözlemlendi

    Sokak kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Endonezya’da düşen uçağın ikinci karakutusunun kayıp iç belleği aranıyor

    'Aşılananlarda ciddi yan etki görülmedi'

    'ABD'nin Irak ve Afganistan'daki asker sayıları 2 bin 500'e indirildi'

    'Örnek olmak açısından aşı oldum'

    ABD'de Ulusal Futbol Ligi'nde görev alacak il Müslüman başantrenör olacak

    Endonezya’daki depremde ölü sayısı 35'e yükseldi

    İstanbul'da kar sevinci

    Bu zulme dur deyin

    Isparta’da turistlere Risale-i Nur dağıtıldı

    AB - Türkiye uçurumu çok büyüdü

    HRW: Çin’de en karanlık dönem

    Koca'dan liderlere 'aşı' daveti

    Çiftçiye girdi fiyatlarında indirime gidilmeli

    Odun yakma zamanı

    Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

    Fransa, gelenlerden negatif test sonucu isteyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2001’den 2021’e
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilhassa dindar yetkililer dikkat etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Birlikte ne yapabiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    İslâm dünyasının gündemi
    Ali HAKKOYMAZ

    En iyi niyet: Hürriyet... En iyi insaniyet...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Hakikat yüksek bir cevherdir, bedel ister
    Muhammet ÖRTLEK

    İslamofobi ölçeği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.