Somalı aileler 8 yıldır tazminat bekliyor

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin öldüğü maden faciasında aileler sekiz yıldır tazminat davasının bitmesini bekliyor.

Yerel mahkeme anne ve babalara 100 bin, kardeşlere 40 bin TL tazminat hükmetmesine rağmen dosya onay için iki yıldır istinaf mahkemesinde. Aileler, “Evlâtlarımız toprağın altında kalarak öldü. Devlet zaten suçluları cezalandırmadı” vurgusu yaptılar. Cumhuriyet’in haberine göre oğlunu madende kaybeden baba Muzaffer Kandemir, iki torunu ile zor durumda olduğunu söyledi. Kandemir, “Evlâdım öldükten sonra anneleri iki torunumu bırakıp gitti. Torunlarıma bakamıyorum. Sekiz yıldır mağduruz. Oğlumuzu kaybettiğimize mi yanayım yoksa hukuksuzluğa mı? Yerel mahkeme karar vermesine rağmen inatla iki yıldır bekletiyorlar” ifadelerini kullandı. 19 yaşındaki oğlunu kaybeden baba Cemal Yıldız ise ‘Evlâtlarımız toprağın altında kalarak öldü. Devlet zaten suçluları cezalandırmadı. Biz acımızla baş başa kalırken bir de yıllardır verecekleri tazminat için bize bekletiyorlar. Hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi