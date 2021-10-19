"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Son 24 saatte 30 bin 862 vaka ve 223 ölüm gözlemlendi

19 Ekim 2021, Salı 22:38
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,56 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 218 bin 58 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor

    Erken değil, derhal seçim

    Kaç sağlık çalışanı istifa etti?

    TÜSİAD’dan 3 mesaj: Hukuk, demokrasi, kuvvetler ayrılığı

    Aliya İzetbegoviç kabri başında anıldı

    85 milyon metreküp lav çıktı

    52 ilacın fiyatı katlanacak

    Son 24 saatte 30 bin 862 vaka ve 223 ölüm gözlemlendi

    Beşiktaş, kendi sahasında Sporting Lizbon'a farklı yenildi

    İranlılar ve Ruslar ne için ev alıyor?

    50 dolar için kimlik numaramı mı vereceğim?

    BM: Filistin ekonomisi kırılma noktasında

    Türkiye'den 3 ülkenin ortak bildirisine tepki

    Giyim de pahalanacak

    F-16 teklifi oldu mu, olmadı mı?

    Hükümet şans oyunlarından 6 milyar TL bekliyor

    'Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini aştı'

    Boris Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

    Hekimler yurt dışına gidiyor

    Lavrov: BM ile BMGK'nin yeni gerçeklere uyarlanmasına ihtiyaç var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde Saraya da, propaganda birimine de yer yok
    Osman ZENGİN

    Hızlı treni durduran namaz…
    Ahmet BATTAL

    Kanunsuz emre uyanı ikaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Suriye ile Adana Mutabakatı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’daki tesir nereden geliyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Lâtife ve enerji boyutları
    Cevher İLHAN

    “Siyasi cinayetler” tartışması
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalan ‘yeni anayasa’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.