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Son 24 saatte 7 bin 666 vaka gözlemlendi

17 Temmuz 2021, Cumartesi 21:00
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi vefat etti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 572 bin 154 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 860 bin 587'si birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Hedefimiz için gayret edelim"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.

AA

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