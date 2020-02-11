Soru önergeleri bakanlıklara havale

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Meclis’in denetim yollarından gensoru ve sözlü soru kaldırıldı.

Milletvekillerinin bilgi edinme ve denetim için ellerinde sadece yazılı soru önergeleri kaldı. Ancak sorunları Meclis gündemine taşımanın da bir aracı olan yazılı soru önergelerine ne süresinde ne de doyurucu cevap alınabiliyor. Bakanlardan cevap alamayan milletvekilleri uzun süredir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle soru önergelerini veriyor, Oktay da ilgili bakanlıklara göndererek, gelen cevapları milletvekillerine ulaştırıyordu. Ancak Ocak 2020 itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay soru önergelerini ilgili bakanlığa yönlendirmek yerine, milletvekillerine iade ederek, “ilgili bakanlığa sorun” cevabını vermeye başladı. Gazete Duvar’ın haberine göre, yeni sistemle gensoru ve sözlü sorunun kalktığı Meclis’te denetim için yazılı soru önergesi dışında imkânlarının bulunmadığını belirten CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Vatandaşların bilgi alma hakkı engellenmiş oluyor” dedi.