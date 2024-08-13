Sosyal devleti sadakacı yaptılar

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 19.3’lük zam yapan hükümeti eleştiren DESKON Genel Başkanı Gürkan Avcı “Hükümet sosyal devlet anlayışını sadakacı devlet anlayışına evriltmiştir” dedi.

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 19.3’lük zam yapan hükümeti eleştirdi. Türkiye’de emekçilerin mutfaklarında ve cüzdanlarda yaşanan gerçek enflasyonun TÜİK’in açıkladığı oranların en az iki katı olduğunu kaydeden Gürkan Avcı “Hükümet sosyal devlet anlayışını sadakacı devlet anlayışına evriltmiştir. TÜİK’in enflasyon hesaplama sepetinde çevirdiği dümenler, hesap ve rakamlarda yaptığı oynamalar, cambazlıklarla açıkladığı çakma enflasyon rakamları sonucu hükümetin memur ve emeklilerine temmuz ayında yaptığı yüzde 19,4 zam oranının yaptığımız rasyonel hesaplamalara göre gerçekte yüzde 53,08 olması gerekiyordu. İktidar bir yıl boyunca, elektriğe, benzine, doğal gaza, şebeke suyuna, temel gıda maddelerine, dar gelirlinin ekmeğine yüzde 140’lara varan zam yaparken, memura, emekliye ise yüzde 19,3 gibi son derece acımasız ve vicdansız bir oranda zam yapmıştır” dedi.

Bıçak kemiğe dayandı

İktidarın yolsuzluk, güvensizlik, vergi adaletsizliği, işsizlik, ahlaki yozlaşma gibi can yakıcı sorunları ise konuşamadığını ifade eden Avcı, “Hükümet tehdit olarak gördüğü her konuda manipülasyon, dezenformasyon, tehdit ve hakaretlerle yoluna devam etmeye çalışıyor. Hükümetin söyleyecek sözü ve gerçekleri gizlemeye gücü kalmamıştır. Saray düzeninin kıskacına mahkûm edilen Türkiye adaletin ve eşitliğin olmadığı, özgürlüklerin ve şeffaflığın sınırlandığı koşullar içerisinde hapsedilmiştir” şeklinde konuştu. Uygulanan ücret politikaları ile halkın gün geçtikçe yoksullaştırdığını da söyleyen Avcı, “Pişkin, bencil ve vicdansız iktidarı, çaresiz, çapsız ve korkak muhalefeti uyarıyor ve ruhunu ve vicdanını kaybetmeyen halkçı politikacıları göreve çağırıyorum. Memurun, emeklinin ve dar gelirlinin mutfağında çıkan yangını söndürün. Gereğini yapamıyorsanız çekin gidin. Düşün milletin yakasından. Akılsız iktidarın cezasını millet çekiyor” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA