Soylu: Sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, bugün ülke genelindeki kapsamlı koronavirüs denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada ikinci dalganın geldiği noktasındaki bir değerlendirme üzerinde durarak, ''Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin ''Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' açıklamasında bulundu. NTV

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.