Su kıtlığına karşı tasarruf çağrısı

Küresel ısınmanın etkileri, aşırı buharlaşma ve hızlı tüketim gibi nedenlerle dünyadaki temiz su kaynakları giderek azalıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaz mevsimi yaklaşırken su tasarrufu konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle günlük kullanımlarda boşa harcanan su miktarına dikkat çeken Bakanlık, basit önlemlerle bu israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Hürriyet’tin aktardığına göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle duşta sıcak suyun gelmesi beklenirken her gün kişi başına ortalama 5.3 litre suyun boşa aktığı belirtildi. Ayrıca, su tasarrufu sağlayacak adımların altı çizildi: “Bulaşık makinesinde ön yıkama yaparken günde 11.4 litre, diş fırçalama sırasında 25 litre, aşırı sifon kullanımında 24 litre, çamaşır makinesinde ön yıkama yapıldığında ise 3.75 litre su boşa harcanıyor. Çamaşır veya bulaşık yıkanırken gereksiz yere ön yıkama yapılmamalı, diş fırçalarken musluk kapatılmalıdır.” Haber Merkezi

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