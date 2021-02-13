TÜİK VERİLERİNE GÖRE SON 10 YILDA TÜRKİYE’DE TAM BİR SUÇ PATLAMASI YAŞANDI. CEZAEVİNE GİRENLERİN SAYISI 3.8 KAT ARTTI.

TÜİK'in Verileri Acı Tabloyu Gözler Önüne Serdi

281.6 BİN KİŞİ CEZAEVİNE GİRDİ

TÜİK'İN 2009-2019 arasındaki verilerine göre. 10 yılda cinayet suçu 6 kat, cinsel suçlar 10 kat, hırsızlık 7 kat, uyuşturucu suçları ise 11 kat artış gösterdi. 2019 yılında cezaevine giren insanların sayısı ise 281 bin 605 oldu.

BAZI SUÇLARDA AZALMA VAR

VERİLER incelendiğinde, hırsızlık, cinsel suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık alanında işlenen suçlarda görülmemiş artış yaşanırken, dolandırıcılık, Askerî Ceza Kanunu ve İcra İflas Kanunu’na muhalefetten cezaevine girenler azaldı.

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Suç oranlarında görülmemiş artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 11 yılda cezaevine girenlerin sayısı 3.8 kat arttı.

Türkiye’de suç oranlarında büyük bir artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 11 yılda cezaevine girenlerin sayısı 3.8 kat arttı. TÜİK’in Kasım 2020’de yayınladığı en güncel veri 2019 yılına ait. Buna göre 2019’da ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 kişi girdi. Bu sayı 2009 yılında 74 bin 404 kişiydi. Sözcü’nün haberine göre, Suç türü üzerinden veriler irdelendiğinde, hırsızlık, cinsel suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık alanında işlenen suçlarda büyük artış yaşandığı görülüyor. 2009 yılında öldürme suçundan içeri girenlerin sayısı 1.514 iken bu sayı 6 kat artarak 9 bin 574’e yaralamada ise 4.5 kat artarak 34 bin 987’ye çıktı.

11 kat arttı

Aynı dönemde cinsel suçlar 10 kat artarak 562’den 5 bin 800’e yükselirken, hırsızlıktan hükümlülerin sayısı 7 kat, uyuşturucudan hapis cezası alanların sayısı 11 kat arttı. 11 yılda kaçakçılıktan cezaevine konulanların sayısı 9 kat artışla 935’ten 8 bin 111’e yükselirken, sahtecilik suçu 5 kat, yağma 11 kat, trafik suçları ise 15 kat artış gösterdi. Dolandırıcılık, Askeri Ceza Kanunu ve İcra İflas Kanunu’na muhalefetten cezaevine girenlerin sayısı ise azaldı.