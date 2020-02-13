Sultan 2. Abdülhamid Han anıldı

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yılında Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği bir programda anıldı.

Halk Sarayı’nda gerçekleşen faaliyete her yaştan ilçe sakini yoğun ilgi gösterdi. Televizyoncu Pelin Çift’in moderatörlüğünü yaptığı gecede, konuşmacı Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Abdülhamid Han’ın padişahlık yaptığı dönemi ekonomik, siyasî ve toplumsal yönleriyle değerlendirdi. Dünyada sanayi devrimiyle gelişmeler yaşanırken Sultan Abdülhamid’in demir yolu çalışmalarına ve imparatorluğun içinde bulunduğu borç yükünü anlattı. Balkanlar’dan Arabistan coğrafyasına kadar Osmanlı topraklarında ayakta durma mücadelesi verdiğini belirten Gündüz, Ulu hakanı büyük yapan şeyin de düşmanlarının büyüklüğü olduğunu belirtti. İstanbul – Yeni Asya *** Konuyla benzer ve daha önceden yayınlanmış olan içerikleri okumak için tıklayınız Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Abdülhamid'e neler söylemişti? Büyük İslam Alimi Bediüzzaman ve 'hafif istibdadın' Şefkatli Hükümdarı Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Sultan Abdülhamid'i nasıl tenkit ediyor?

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