Süreç, şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmeli

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla, "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında TBMM Başkanlığı'na bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

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