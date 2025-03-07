Süreç, şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmeli

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla, "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında TBMM Başkanlığı'na bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.
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Terör örgütü PKK'nın silah bırakarak terörün sonlandırılmasını hedefleyen "Terörsüz Türkiye" sürecinin, "TBMM odaklı ve şeffaf yürütülmesi, siyasî rant odaklı gizli ajandanın olmaması, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla hâkim kılınması, toplumda yeni bir ayrışmaya yol açacak adımların atılmaması, gazi ve şehit yakınlarının incinmemesi yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi" amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na bir önerge verdi.
Önergede "Terörsüz Türkiye' adıyla başlatılan yeni süreç konusunda çözüm yeri Meclis olmalıdır. Süreç, şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmelidir" denildi.
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