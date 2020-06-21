Suriyeliler belirsizlikten kurtarılsın

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle VOA Türkçe’nin sorularını cevapladı.

Demir, 9 yıl önce Türkiye’ye geldiklerinde mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilmeyen, bu süreç içerisinde Türkiye’de yaşayan, çocukları Türkiye’de doğup büyüyen ve kurulu bir düzen edinen Suriye vatandaşlarının artık ‘Geçici Koruma Statüsü’nden çıkarılarak bu belirsizlikten kurtarılmaları gerektiğini ifade etti. Demir, “Geçen dokuz yıl boyunca bu kişiler geçici koruma statüsü ile burada kaldılar. Uluslar arası kanunlarda tarif edilen şartlı mülteci, mülteci koruma ve benzeri şartların hiçbirine sahip değiller. Mültecilik kavramı Cenevre Sözleşmesi’nde ve Türkiye’nin Yabancılar Koruma Kanunu’nda bahsedildiği üzere adeta vatandaşlıktan sonra gelen bir statüdür. Vatandaşlığa yakın haklar verilmiştir, ama adı vatandaşlık değil mültecidir” dedi.

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