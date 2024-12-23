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Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor: ''Türkiye'yi unutamayız''

23 Aralık 2024, Pazartesi 13:56
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

"Türklere çok teşekkür ederim"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 17 yaşındaki Kemal Güra, 2016'da Türkiye'ye geldiğini ve Şanlıurfa'da ikamet ettiğini söyledi.

Annesi, babası ve 2 kardeşiyle Şam'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Güra, "8 yıldır evimi görmediğim için savaşın bitmesiyle geri gidiyorum. Evim sağlam ama biraz bakım lazım. Evimi çok özledim." diye konuştu. Güra, "Türklere çok teşekkür ederim." dedi.

21 yaşındaki Zeki Şabbur da yaklaşık 11 yıldır yaşadığı Türkiye'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ailesiyle Halep'e gidecek olan 13 yaşındaki Nizar Zebdiye ise ülkesini göreceği için heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Memleketimden o zalimler gitti. Biz de memleketimize gidiyoruz ama Türkiye'yi unutamayız. 6 sene Türkiye'de okudum." ifadelerini kullandı.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Hasan Duvara (42), 8 yıl önce Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'nin kendilerine çok iyi ev sahipliği yaptığını dile getiren Duvara, "Savaş bitti, artık ülkeme dönüyorum. Türk halkına ve Türk devletine teşekkür ederim." dedi.

Cut el-Mustafa (15) ise 12 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Türkiye'ye 3 yaşında geldim. Okula gittim, arkadaşlarım oldu. Savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sidda Esker (24) de 2 aylık kedisi "Lisa" ile ülkesine döndü.

AA

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