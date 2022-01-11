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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir

11 Ocak 2022, Salı 13:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin soruyu cevapladı.

Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.

Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

AA

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  • Adil

    11.1.2022 14:30:01

    Şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim, ama yinede tedbirli olalım akapenin seçim yatırımıda olabilir böyle zaaf davranmalar

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