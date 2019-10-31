Tahliye olan Erdem'den ilk açıklama

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi.

489 gündür tutuklu bulunan ve infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verilen Erdem, Silivri Cezaevi'nden çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybettiğimiz gündür. Beni kendilerine 28 Şubat’ta zulmedenlere benzeyen bir güruh rehin aldı ama ben bana zulmedenlere benzememeye and içmiş bir siyasetçi, demokratım, cumhuriyet çocuğuyum. Cezaevine bir CHP’li olarak girdim ve bir CHP’li olarak çıktım. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Eren Erdem'le beraber Karşı gazetesi sahibi Turan Ababey hakkında da tahliye kararı verilirken; hem Erdem hem Ababey hakkında adli kontrol şartı olarak yurt dışı yasağı uygulanacak.