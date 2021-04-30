Tam kapanma ‘plansız’

Hükümet tam kapanma konusunda açıklama yaptı, ancak kapanmanın ekonomik boyutuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ‘Sadece vatandaş değil hükümet de ne yapacağını bilmiyor’ derken ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir’e “Bu kapanma plansız bir kapanma.” Ekonomi politikaları uzmanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu da, “Bu kararın her şeyden önce ekonomik ve sosyal tasarımının yapılması gerekiyordu” diye konuştu.

Hükümetin sessizliğinden hem çalışanlar hem işsizler hem de esnaf tedirgin. Tedirgin bir diğer kesim de kayıtdışı istihdam.. Verilere bakıldığında Türkiye’de her 10 kişiden dördü kayıtdışı çalışıyor.

‘Hükümet ne yapacağını bilmiyor’

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun geçmiş dönemleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı en azından bir önlem paketi açıklardı. Herhangi bir önlem paketi dahi şu anda açıklanamıyor. Vatandaş ne yapacağını bilmiyor, hükümet de ne yapacağını bilmiyor.”

Sürecin sadece bugünle sınırlı olmadığını, daha sonraki günleri de kapsadığına dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanı şöyle devam etti: “İşsizlik ve istihdam boyutu ne olacak? İşsizlikle nasıl mücadele edeceğiz? Yatırımları nasıl genişleteceğiz? Hiçbir konuda açıklama yapılmıyor. Tamamen bir belirsizlik var ve bu süreç bu şekilde geçecek.”

Demir: Bu kapanma plansız bir kapanmadır

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, böyle bir kapanmanın hem esnafa hem tüketicilere sıkıntı doğuracağına dikkat çekti: “Böyle bir karar bir anda alınacak bir karar değil. Bu kararın her şeyden önce ekonomik ve sosyal tasarımının yapılması gerekiyordu. Bu kapanma çok ince ince planlanmalıydı. Bu tip kapanmalar sadece esnafa verilecek paralarla değil dar gelirli, çalışan, çalışmayan, gelirinden olan insanlara da bir şey düşünülmeliydi. Toplumun tüm kesimlerini dikkate almakla yükümlüydü devlet. Bu kapanma plansız bir kapanmadır.”

Hatipağaoğlu: Hane halkı başına en az 3 bin lira destek verilmeli

Ekonomi politikaları uzmanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu öncelikle Türkiye’de her 10 kişiden dördünün kayıtdışı çalıştığına dikkat çekerek “Doğrudan doğruya hane halkı başına destek verilmeli. Bu destek 3 bin liradan düşük olmamalı. Ayrıca bu desteğin sadece kapanma döneminde değil, ‘Pandemi artık bitmiştir’ denilene kadar yapılması lâzım.”