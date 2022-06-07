Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalarak vefat etti

İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir eden teknik personel, aracın altında kalarak vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Çiğdem Mahallesi mevkisinde arızalandı. İETT personeli Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen vefat etti. AA

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