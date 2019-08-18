Tarkan Kaz Dağları için şarkı yayınladı

Ünlü şarkıcı Tarkan ve Boğaziçi Caz Korosu, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepki olarak yeni bir şarkı yayınladı. 'Uyan' isimli şarkı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Türk pop müziği sanatçısı Tarkan ile Boğaziçi Caz Korosu şefi Masis Aram Gözbek, Kaz Dağları'nda çevreye zarar verilmesine tepki olarak bir şarkı yaptı. Söz ve müziğin Tarkan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Gözbek'e ait.

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