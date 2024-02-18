Tazminat talepleri komisyona havale

AKP tarafından hazırlanan 8. Yargı Paketi’nde, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca geçici olarak kurulan Tazminat Komisyonu’nun kalıcı olarak ve geniş yetkili biçimde kurulması düzenlemesi yer aldı.

Pakette ayrıca ceza sistemi açısından büyük öneme sahip, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” (HAGB) sistemi, sil baştan düzenlendi. Örgüt adına suç işleyenlere ağır cezalar verilmesinin öngörüldüğü pakette, kaçak sanıkların sorgularının önceden yapılmaması durumunda hapse mahkum edilemeyecekleri düzenlemesi yer aldı. Buna göre, kritik davalarda, firari durumda bulunan sanıklar için zamanaşımı kararlarının çıkması söz konusu olabilecek. AKP tarafından hazırlanarak kamuoyuna duyurulan, önümüzdeki hafta TBMM’de görüşülmesi beklenen pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle: *İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri “iki hafta” olarak belirlendi. *Adalet Bakanlığı bünyesinde geçici bir süreliğine kurulan Tazminat Komisyonu, kalıcı hale gelecek. Komisyon, söz konusu tazminat talepleri dışında, makul sürede yargılama yapılmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurularla ilgili kararları da verecek. Bu tazminat taleplerini, komisyon karara bağlayacak. *Komisyon, dosyalarla ilgili bilirkişi incelemesi yapma hakkına sahip olacak. *Komisyona elektronik yollarla başvuru yapılabilecek. Makul sürede yargılamanın tamamlanmaması nedeniyle AİHM ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapanlar da komisyona başvurmak zorunda kalacak. Haber Merkezi

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