"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Tazminat talepleri komisyona havale

18 Şubat 2024, Pazar
AKP tarafından hazırlanan 8. Yargı Paketi’nde, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca geçici olarak kurulan Tazminat Komisyonu’nun kalıcı olarak ve geniş yetkili biçimde kurulması düzenlemesi yer aldı.

Pakette ayrıca ceza sistemi açısından büyük öneme sahip, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” (HAGB) sistemi, sil baştan düzenlendi. Örgüt adına suç işleyenlere ağır cezalar verilmesinin öngörüldüğü pakette, kaçak sanıkların sorgularının önceden yapılmaması durumunda hapse mahkum edilemeyecekleri düzenlemesi yer aldı. Buna göre, kritik davalarda, firari durumda bulunan sanıklar için zamanaşımı kararlarının çıkması söz konusu olabilecek. AKP tarafından hazırlanarak kamuoyuna duyurulan, önümüzdeki hafta TBMM’de görüşülmesi beklenen pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle: *İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri “iki hafta” olarak belirlendi. *Adalet Bakanlığı bünyesinde geçici bir süreliğine kurulan Tazminat Komisyonu, kalıcı hale gelecek. Komisyon, söz konusu tazminat talepleri dışında, makul sürede yargılama yapılmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurularla ilgili kararları da verecek. Bu tazminat taleplerini, komisyon karara bağlayacak. *Komisyon, dosyalarla ilgili bilirkişi incelemesi yapma hakkına sahip olacak. *Komisyona elektronik yollarla başvuru yapılabilecek. Makul sürede yargılamanın tamamlanmaması nedeniyle AİHM ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapanlar da komisyona başvurmak zorunda kalacak.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erzincan'da kayıp işçilere 6 gündür ulaşılamadı

    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

    Firavun zihniyeti

    Adalet Divanı tekrar uyardı

    İsrail, 158 BM çalışanını öldürdü

    Maden, hayvancılığı bitirdi

    O para 4.5 kg ete ancak yeter

    GAP barajları da tehlikede

    Tazminat talepleri komisyona havale

    İnsan bozması bir canavar daha: ''Gazze'deki 4 yaş üstü tüm Filistinliler, toplu cezalandırmayı hak ediyor''

    Pakistan'da seçimlerin ardından tansiyon yükseldi

    ''İsrail, UNRWA'yı yok etmek için geniş çaplı kampanya yürütüyor''

    “Biz yoksak doğalgaz yok”

    AB'den İsrail'e: Refah planından vazgeç

    Gazze 134 gündür yoğun saldırıları altında - 28858 kişi katledildi - 5 bebek ölüme terk edildi, bebeklerin cesetleri kurtlandı

    Marmara'da batan geminin mürettebatı 3 gündür aranıyor - 1 kişinin cesedine ulaşıldı

    Konutta sert düşüş

    Buğdayda Suriye’ye muhtaç olduk

    Tarım-ÜFE % 57,85 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevînin dua ve desteğiyle
    Mehmet KARA

    “Kardeşim Sisi!”
    İbrahim Aktaşcı

    Rabia’nın Hamisi(si)
    Misbah ERATİLLA

    18 yıl bekleyen emanet
    Sami CEBECİ

    En tehlikeli gıybet günahı nedir?
    Cenk ÇALIK

    Mutlu Aile Modeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsana verilen şu hassas a’zâ ve âlât ne içindir?
    Faruk ÇAKIR

    Ticarette ahlak öldü mü?
    Genel

    O para 4.5 kg ete ancak yeter

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.