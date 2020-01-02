TBMM'de kabul edilen tezkereye ilişkin Libya'dan açıklama

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Libya tezkeresi kabul edildi: TBMM'deki olağanüstü toplantıdan detaylar... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü. Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti. AA

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