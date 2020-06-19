Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar

KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ELMALILI TEFSİRİ, KÜTÜB-Ü SİTTE VE FIKIH ANSİKLOPEDİSİ’Nİ “SUÇ DELİLİ” OLARAK TEŞHİR ETTİ...

ŞEFLİKVE İHTİLAL DÖNEMLERİ HORTLADI 1950 öncesi şeflik devriyle ihtilal dönemlerine ait çağ ve hukuk dışı uygulama, 15-20 Temmuz sürecinde AKP iktidarı eliyle hortlatıldı. Mersin Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyon sonrası “ele geçirilen” Kur’an tefsiri, hadis külliyatı ve fıkıh kitapları “örgüt ve suç delili” gibi teşhir edildi. GÖRÜLMEMİŞ BİR SKANDAL TEŞHİR edilen eserler arasında son devrin önemli din âlimlerinden M. Hamdi Yazır’ın Elmalılı Tefsiri olarak bilinen Kur’an tefsiri, Prof. Dr. İbrahim Canan’ın hazırladığı Kütüb-ü Sitte takımı ve İslam Fıkıh Ansiklopedisi de var. “Görülmemiş bir skandal” olarak yorumlanan olay büyük tepkiyle karşılandı.

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