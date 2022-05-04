Teğmen Talha Bahadır Şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.​​​​​​​" ifadelerine yer verildi. AA

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